Московский "Локомотив" интересуется защитником сборной Нигерии Брайаном Идову, информирует Чемпионат.

По сведениям источника, "железнодорожники" уже вышли на контакт с 26-летним беком, который в настоящее время имеет статус свободного агента. Однако говорить пока о будущем подписании нигерийца еще рано, так как в стане чемпиона России посчитали требования игрока по заработной плате завышенными.

Последним клубом Идову был пермский "Амкар". В его составе в прошлом сезоне футболист забил 1 мяч в 32 матчах.

Напомним, "Локомотив" продлил контракты с двумя игроками. | soccernews.ru