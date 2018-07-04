"Локомотив" интересуется защитником сборной Нигерии

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"Локомотив" интересуется защитником сборной НигерииМосковский "Локомотив" интересуется защитником сборной Нигерии Брайаном Идову, информирует Чемпионат.

По сведениям источника, "железнодорожники" уже вышли на контакт с 26-летним беком, который в настоящее время имеет статус свободного агента. Однако говорить пока о будущем подписании нигерийца еще рано, так как в стане чемпиона России посчитали требования игрока по заработной плате завышенными.

Последним клубом Идову был пермский "Амкар". В его составе в прошлом сезоне футболист забил 1 мяч в 32 матчах.

Напомним, "Локомотив" продлил контракты с двумя игроками. | soccernews.ru

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