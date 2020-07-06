"Локомотив" интересуется защитником сборной Уругвая
"Локомотив" интересуется центральным защитником Гастоном Силвой, который выступает в аргентинском "Индепендьенте".
Ранее 26-летний футболист выступал за "Торино" и "Гранаду", также он является игроком сборной Уругвая.
"Локомотив" определяет Силву как приоритетную трансферную цель на это лето. Однако сам футболист не очень хочет переезжать в Россию.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
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|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
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|Рубин
|22
|23
|15
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|Крылья Советов
|23
|22