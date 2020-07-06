"Локомотив" интересуется защитником сборной Уругвая

"Локомотив" интересуется центральным защитником Гастоном Силвой, который выступает в аргентинском "Индепендьенте".

Ранее 26-летний футболист выступал за "Торино" и "Гранаду", также он является игроком сборной Уругвая.

"Локомотив" определяет Силву как приоритетную трансферную цель на это лето. Однако сам футболист не очень хочет переезжать в Россию.

Не пропустите: "Локомотив" нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Австрии| http://soccernews.ru