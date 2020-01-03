"Локомотив" ищет замену Семину
"Локомотив" занимается поиском нового тренера на замену Юрию Семину.
Как сообщает журналист Сергей Егоров, среди кандидатов фигурирует имя наставника пражской "Славии" Йиндршиха Трпишовского. Ожидается, что смена тренера состоится летом.
Семин возглавляет клуб с 2016 года. Контракт тренера с "железнодорожниками" истекает летом 2020 года.
После 19 туров "Локомотив" идет в РПЛ на пятой позиции, отставая от лидирующего "Зенита" на 11 очков.
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