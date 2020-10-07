"Локомотив" исключил Джорджевича из заявки на матчи РПЛ из-за Зе Луиша

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"Локомотив" исключил Джорджевича из заявки на матчи РПЛ из-за Зе Луиша

Московский "Локомотива" внес нападающего сборной Кабо-Верде Зе Луиша в заявку для участия в матчах чемпионата России.

Зе Луиш заявлен за московский клуб под 29-м номером. При этом "железнодорожники" отзаявили черногорского нападающего Луку Джорджевича, который, скорее всего, перейдет в екатеринбургский "Урал" на правах аренды.

Напомним, что "Локомотив" купил 29-летнего Зе Луиша у "Порту" за 7 миллионов евро. Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2023 года.

Не пропустите: Промес прокомментировал переход Зе Луиша в "Локомотив". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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kolkor58
kolkor58

Жалко Луку, не плохие были задатки, но травмы подкосили....

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