"Локомотив" исключил Джорджевича из заявки на матчи РПЛ из-за Зе Луиша

Московский "Локомотива" внес нападающего сборной Кабо-Верде Зе Луиша в заявку для участия в матчах чемпионата России.

Зе Луиш заявлен за московский клуб под 29-м номером. При этом "железнодорожники" отзаявили черногорского нападающего Луку Джорджевича, который, скорее всего, перейдет в екатеринбургский "Урал" на правах аренды.

Напомним, что "Локомотив" купил 29-летнего Зе Луиша у "Порту" за 7 миллионов евро. Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2023 года.

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