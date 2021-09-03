"Локомотив" исключил Зе Луиша из заявки

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"Локомотив" исключил Зе Луиша из заявки Фото: инстаграм Зе Луиша

"Локомотив" официально убрал из заявки на сезон форварда Зе Луиша.

Отмечается, что это сделано для того, чтобы освободить место для другого легионера.

"Локомотив" планирует дозаявить на сезон новичков - Гирано Керка и Фаустино Анджорина.

Напомним, что Зе Луиш выбыл на два месяца из-за повреждения.

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