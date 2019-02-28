"Локомотив" - "Катания": видеотрансляция матча второго тура клубного чемпионата мира по пляжному футболу

В рамках второго тура клубного чемпионата мира по пляжному футболу "Локомотив" сыграет с "Катанией".

"Железнодорожники", которые стартовали в турнире с поражения от "Леванте", постараются реабилитироваться в поединке с итальянской командой.

Матч пройдёт в четверг, 28 февраля. Начало - в 19:15 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.

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