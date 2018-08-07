"Локомотив" контактирует с агентами Смолова

Московский "Локомотив" контактирует с агентами нападающего "Краснодара" Фёдора Смолова, сообщают российские СМИ.

Стороны обсуждают детали контракта на тот случай, если 28-летний футболист всё-таки присоединится к "железнодорожникам".

Ранее стало известно, что "Локомотив" сделал подписание Смолова своим приоритетом. Сумма сделки оценивается в 9 миллионов евро.

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