"Локомотив" - "Краснодар" - 2:0 (обзор)

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"Локомотив" - "Краснодар" - 2:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата России между "Локомотивом" и "Краснодаром".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 14 29
2 Зенит Санкт-Петербург 14 29
3 ЦСКА Москва 14 25
4 Урал 14 22
5 Краснодар 14 21
6 Спартак Москва 14 21
7 Уфа 14 18
8 Рубин 14 18
9 Ахмат 14 17
10 Арсенал Тула 14 17
11 Ростов 14 17
12 Амкар 14 16
13 Динамо Москва 14 14
14 Тосно 14 14
15 Анжи 14 12
16 СКА Хабаровск 14 12
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