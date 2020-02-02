"Локомотив", "Краснодар" и "Рубин" нацелились на защитника сборной Бразилии
Сразу три российских клуба проявляют интерес к бразильскому защитнику "Ромы" Жуану Жезусу, сообщает Tuttomercatoweb.
По сведениям издания, московский "Локомотив", казанский "Рубин" и "Краснодар" рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. "Рома" готова расстаться с игроком, если получит интересное предложение.
В нынешнем сезоне 28-летний Жезус провел за "Рому" четыре матча во всех турнирах. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года. За сборную Бразилии он сыграл четыре матча.
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|Команда
|М
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|22
|54
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|Интер Милан
|21
|48
|3
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|20
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|Рома
|22
|39
|5
|Аталанта
|21
|38
|6
|Кальяри
|22
|32
|7
|Парма
|22
|32
|8
|Милан
|21
|31
|9
|Болонья
|22
|30
|10
|Хеллас Верона
|20
|29
|11
|Наполи
|21
|27
|12
|Торино
|21
|27
|13
|Сассуоло
|22
|26
|14
|Фиорентина
|22
|25
|15
|Удинезе
|21
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|16
|Сампдория
|21
|20
|17
|Лечче
|21
|16
|18
|СПАЛ
|21
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|Дженоа
|21
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