"Локомотив", "Краснодар" и "Рубин" нацелились на защитника сборной Бразилии

Сразу три российских клуба проявляют интерес к бразильскому защитнику "Ромы" Жуану Жезусу, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям издания, московский "Локомотив", казанский "Рубин" и "Краснодар" рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. "Рома" готова расстаться с игроком, если получит интересное предложение.

В нынешнем сезоне 28-летний Жезус провел за "Рому" четыре матча во всех турнирах. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года. За сборную Бразилии он сыграл четыре матча.

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