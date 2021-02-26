"Локомотив" красочно анонсировал дерби с ЦСКА

Московский "Локомотив" выпустил промо-ролик, посвящённый матчу 20-го тура РПЛ против ЦСКА.

"Десятки тысяч километров путей самой большой страны и труд сотен тысяч людей в самой большой компании России. Труд - вот что по-настоящему нас объединяет. Мы работаем в поте лица, потому что ощущаем ответственность перед каждым, кто разделяет наше стремление быть лучше - каждый день, каждый матч, каждое дерби. Потому что за нами - целая страна", - говорится в видео "железнодорожников".

Столичное дерби состоится в субботу в 19:00 по московскому времени.

Перед очной встречей ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, а "Локомотив" - восьмое.

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