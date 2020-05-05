"Локомотив" креативно отреагировал на информацию о возможном трансфере бразильца Линкольна

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"Локомотив" креативно отреагировал на информацию о возможном трансфере бразильца Линкольна

Пресс-служба московского "Локомотива" в креативной форме опровергла информацию о возможном трансфере нападающего бразильского "Фламенго" Линкольна Корреа.

"Купим Lincoln 2000 года выпуска. Без пробега по Европе", – говорится в заявлении пресс-службы, опубликованном в официальном Twitter клуба.

Ранее сообщалось, что российский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и уже вступил в переговоры с его представителями. Бразильцы готовы рассмотреть вариант с продажей форварда при наличии достойного предложения.

19-летний Линкольн является воспитанником "Фламенго". Всего он провел за клуб 30 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с бразильским клубом действует до конца 2023 года.

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