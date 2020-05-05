"Локомотив" креативно отреагировал на информацию о возможном трансфере бразильца Линкольна
Пресс-служба московского "Локомотива" в креативной форме опровергла информацию о возможном трансфере нападающего бразильского "Фламенго" Линкольна Корреа.
"Купим Lincoln 2000 года выпуска. Без пробега по Европе", – говорится в заявлении пресс-службы, опубликованном в официальном Twitter клуба.
Купим Lincoln 2000 года выпуска. Без пробега по Европе. https://t.co/OMH7kMuR4v pic.twitter.com/bwbKL040Sb— «Локомотив» #StayHomeStayLoko (@fclokomotiv) May 4, 2020
Ранее сообщалось, что российский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и уже вступил в переговоры с его представителями. Бразильцы готовы рассмотреть вариант с продажей форварда при наличии достойного предложения.
19-летний Линкольн является воспитанником "Фламенго". Всего он провел за клуб 30 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с бразильским клубом действует до конца 2023 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
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|15
|Крылья Советов
|22
|22
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|Ахмат
|22
|20