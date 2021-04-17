"Локомотив" крупно обыграл "Ростов", победив в девятом матче подряд
Фото сайт РПЛ
Московский "Локомотив" продлил свою победную серию до девяти игр во всех турнирах. После зимней паузы подопечные Марко Николича ни разу не потеряли очки.
Очередной жертвой "железнодорожников" стал "Ростов", потерпевший в столице поражение со счётом 1:4.
"Локо" обходит "Спартак" в турнирной таблице чемпионата и теперь занимает второе место, отставая от лидирующего "Зенита" на 5 очков.
"Локомотив" – "Ростов" - 4:1
Голы: 1:0 – 4 Камано, 2:0 – 6 Жемалетдинов, 2:1 – 33 Хаджикадунич, 3:1 – 65, пенальти Крыховяк, 4:1 – 90 Эдер.
"Локомотив": Коченков, Пабло, Рыбус, Чорлука, Магкеев, Куликов, Рыбчинский, Жемалетдинов (Миранчук, 78), Крыховяк (Титков, 90), Камано (Эдер, 78), Смолов (Лисакович, 63).
"Ростов": Песьяков, Поярков (Тугарев, 83), Терентьев (Байрамян, 84), Осипенко, Хаджикадунич, Глебов, Гигович, Хашимото, Альмквист (Саплинов, 75), Соу (Махатадзе, 89), Полоз (Павловец, 76).
Удаление: Гигович (52).
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