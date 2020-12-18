"Локомотив" купил хавбека "Торпедо"

Теги локомотив москваторпедо москваилья берковскийтрансферы

"Локомотив" купил хавбека "Торпедо"

Московский "Локомотив" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Торпедо" Ильи Берковского.

Сумма трансфера - 0,5 миллиона евро. Стороны заключили контракт до лета 2024 года.

Новичок "железнодорожников" выбрал себе 23-й игровой номер.

Берковский выступал за "Торпедо" с июля этого года, сыграл 22 матча, забил 6 голов и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Николич ответил на вопросы об отставке. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Назван размер компенсации, которую арбитр Данченков требует у Широкова

Назван размер компенсации, которую арбитр Данченков требует у Широкова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов