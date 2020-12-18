"Локомотив" купил хавбека "Торпедо"

Московский "Локомотив" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Торпедо" Ильи Берковского.

Сумма трансфера - 0,5 миллиона евро. Стороны заключили контракт до лета 2024 года.

Новичок "железнодорожников" выбрал себе 23-й игровой номер.

Берковский выступал за "Торпедо" с июля этого года, сыграл 22 матча, забил 6 голов и сделал 1 ассист.

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