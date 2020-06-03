"Локомотив" купил специальную пушку для тренировок вратарей: видео

Московский "Локомотив" приобрел специальную пушку для ударов по воротам. Она будет использоваться для тренировок вратарей.

В прошлом году тренер вратарей московского клуба Заур Хапов сообщил, что стоимость пушки составляет 25 тысяч евро.

Напомним, что несколько дней назад новым главным тренером "Локомотива" стал Марко Николич. Он сменил на посту наставника Юрия Семина, с которым руководство клуба приняло решение не продлевать контракт.

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