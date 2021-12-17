"Локомотив" купил у "Шахтёра" защитника Мампасси
Фото сайт "Локомотива"
Московский "Локомотив" на своём официальном сайте объявил о трансфере центрального защитника "Шахтёра" Марка Мампасси.
"Железнодорожники" заплатят за 18-летнего футболиста 2,5 миллиона евро. Контракт заключен на пять сезонов.
Новичок "Локо" выбрал 18-й игровой номер. Ранее сообщалось, что уроженец Донецка может получить российское гражданство по упрощённой процедуре.
Мампасси является воспитанником "Шахтёра", за основную команду "горняков" не сыграл ни одного матча. Его рыночная стоимость - 200 тысяч евро.
Не пропустите: "Локомотив" близок к подписанию защитника "Урала". | http://soccernews.ru
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