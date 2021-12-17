"Локомотив" купил у "Шахтёра" защитника Мампасси

Фото сайт "Локомотива"

Московский "Локомотив" на своём официальном сайте объявил о трансфере центрального защитника "Шахтёра" Марка Мампасси.

"Железнодорожники" заплатят за 18-летнего футболиста 2,5 миллиона евро. Контракт заключен на пять сезонов.

Новичок "Локо" выбрал 18-й игровой номер. Ранее сообщалось, что уроженец Донецка может получить российское гражданство по упрощённой процедуре.

Мампасси является воспитанником "Шахтёра", за основную команду "горняков" не сыграл ни одного матча. Его рыночная стоимость - 200 тысяч евро.

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