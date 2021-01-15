"Локомотив" купит защитника "Бордо" Пабло
Защитник Пабло Насименто, выступающий за"Бордо", в ближайшее время сменит клубную прописку, сообщает RMC Sport.
Новым клубом для 29-летнего бразильца станет московский "Локомотив". "Железнодорожники" готовы заплатить за игрока 2,5 млн евро. Ожидается, что в пятницу футболист пройдет медобследование перед трансфером.
Представители Пабло обсуждают последние нюансы соглашения защитника с "Локо".
Напомним, летом 2020 года из "Бордо" в "Локомотив" перешел вингер Франсуа Камано.
В сезоне 2020/2021 бразильский защитник провел 13 матчей за клуб в Лиге 1 и смог отметиться забитым мячем.
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