"Локомотив" купит защитника "Бордо" Пабло

Защитник Пабло Насименто, выступающий за"Бордо", в ближайшее время сменит клубную прописку, сообщает RMC Sport.

Новым клубом для 29-летнего бразильца станет московский "Локомотив". "Железнодорожники" готовы заплатить за игрока 2,5 млн евро. Ожидается, что в пятницу футболист пройдет медобследование перед трансфером.

Представители Пабло обсуждают последние нюансы соглашения защитника с "Локо".

Напомним, летом 2020 года из "Бордо" в "Локомотив" перешел вингер Франсуа Камано.