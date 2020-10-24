"Локомотив" летом не отпустил Кверквелию в ПАОК

Во время летнего трансферного окна центральный защитник Соломон Кверквелия мог оказаться в ПАОКе.

По информации Sport24, греческий клуб вёл переговоры с московским "Локомотивом", но не смог договориться об условиях трансфера 28-летнего футболиста.

В итоге "железнодорожники" отдали грузина в аренду "Ротору" до конца сезона, после чего игрок получит статус свободного агента.

Кверквелия выступал за "Локо" с февраля 2017 года, сыграл 108 матчей и забил 4 гола. Его рыночная стоимость - 5 миллионов евро.

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