"Локомотив" летом отказался от трансфера Нани

Португальский полузащитник Нани был близок к переходу в "Локомотив", сообщает Sports.ru.

По сведениям источника, российский клуб согласовал годичную аренду футболиста с "Валенсией", а также заручился согласием самого игрока. Впрочем, в последний момент совет директоров "железнодорожников" принял решение отказаться от этой сделки, мотивировал это дороговизной, а также возрастом хавбека. В итоге, 31-летний Нани перешел в "Лацио".

В ответ на это главный тренер "Локо" Юрий Семин заблокировал переход защитника "Спарты" Вячеслава Караваева за 2,5 миллиона евро.

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