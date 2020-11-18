"Локомотив" - лучший клуб в России по количеству воспитанников, играющих в Европе
Московский "Локомотив" стал лучшим клубом в России по количеству воспитанников, которые играют в европейских чемпионатах. Данные исследования предоставил Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory.
По данным источника, 38 воспитанников академии "железнодорожников" играют в высших европейских дивизионах. "Спартак" занимает 33 место в рейтинге (34 воспитанника), "Зенит" идет на 47 строчке (30).
Первым является "Партизан" с 85 футболистами.
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