"Локомотив" - лучший клуб в России по количеству воспитанников, играющих в Европе

Московский "Локомотив" стал лучшим клубом в России по количеству воспитанников, которые играют в европейских чемпионатах. Данные исследования предоставил Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory.

По данным источника, 38 воспитанников академии "железнодорожников" играют в высших европейских дивизионах. "Спартак" занимает 33 место в рейтинге (34 воспитанника), "Зенит" идет на 47 строчке (30).

Первым является "Партизан" с 85 футболистами.

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