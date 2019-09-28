"Локомотив" минимально переиграл "Зенит"
В рамках 11-го тура РПЛ "Локомотив" обыграл "Зенит".
Таким образом, "железнодорожники" поднялись на второе место, а "Зенит" опустился на третье.
"Локомотив" - "Зенит" 1:0
Голы: Крыховяк, 48 - 1:0
"Локомотив": Гильерме, Рыбус, Серкейра, Чорлука, Игнатьев, Жоау Мариу, Баринов, Жемалетдинов, Крыховяк, Хеведес, Смолов (Коломейцев, 90).
"Зенит": Лунев, Иванович, Дуглас Сантос, Ракицкий, Жирков (Мак, 70), Оздоев, Барриос, Караваев, Дзюба, Азмун (Кузяев, 60), Дриусси (Сутормин, 82).
Предупреждения: Крыховяк (20), Кузяев (83), Барриос (85), Ракицкий (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|11
|23
|2
|Локомотив Москва
|11
|23
|3
|Зенит Санкт-Петербург
|11
|23
|4
|ЦСКА Москва
|10
|22
|5
|Краснодар
|10
|20
|6
|Урал
|10
|14
|7
|Арсенал Тула
|10
|14
|8
|Уфа
|10
|14
|9
|Спартак Москва
|10
|14
|10
|Крылья Советов
|11
|11
|11
|Рубин
|10
|10
|12
|Динамо Москва
|11
|10
|13
|Сочи
|10
|9
|14
|Ахмат
|10
|9
|15
|Оренбург
|10
|8
|16
|Тамбов
|11
|8