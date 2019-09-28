"Локомотив" минимально переиграл "Зенит"

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"Локомотив" минимально переиграл "Зенит"

В рамках 11-го тура РПЛ "Локомотив" обыграл "Зенит".

Таким образом, "железнодорожники" поднялись на второе место, а "Зенит" опустился на третье.

"Локомотив" - "Зенит" 1:0

Голы: Крыховяк, 48 - 1:0

"Локомотив": Гильерме, Рыбус, Серкейра, Чорлука, Игнатьев, Жоау Мариу, Баринов, Жемалетдинов, Крыховяк, Хеведес, Смолов (Коломейцев, 90).

"Зенит": Лунев, Иванович, Дуглас Сантос, Ракицкий, Жирков (Мак, 70), Оздоев, Барриос, Караваев, Дзюба, Азмун (Кузяев, 60), Дриусси (Сутормин, 82).

Предупреждения: Крыховяк (20), Кузяев (83), Барриос (85), Ракицкий (90).

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