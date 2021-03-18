"Локомотив" минимально победил "Уфу" на выезде
Фото: Твиттер "Локомотива"
Завершился очередной матч в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги. "Уфа" на своем поле принимала "Локомотив" и уступила со счетом 0:1. Единственный мяч в игре забил Гжегож Крыховяк на 80-й минуте. Победа позволила "железнодорожникам" обогнать ЦСКА и подняться на 3-е место в турнирной таблице Чемпионата России. У команды Николича 40 набранных очков. Хозяева остались в зоне вылета, на предпоследнем, 15-м месте, имея в своем активе только 14 баллов.
"Уфа" - "Локомотив" 0:1 (0:0)
Гол: Крыховяк, 80 - 0:1
"Уфа": Беленов, Плиев, Табидзе, Морозов, Мрзляк, Бизоза, Милетич (Жамалетдинов, 90+1), Урунов, Иванов, Йокич, Кротов (Сысуев, 74).
"Локомотив": Гильерме, Чорлука (Лысцов, 46), Пабло, Рыбус, Живоглядов, Мухин, Крыховяк, Жемалетдинов (Магкеев, 85), Куликов (Смолов, 61), Камано (Баринов, 79), Лисакович (Эдер, 79).
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