"Локомотив" могут покинуть пять игроков

Грядущим летом "Локомотив" может потерять сразу пять футболистов, сообщает инсайдер Нобель Арустамян.

Речь идёт о защитнике Соломоне Кверквелии, хавбеках Игоре Денисове, Мануэле Фернандеше, Хвиче Кварацхелии и форварде Эдере.

1) Кверквелия пока не может договориться с клубом о продлении контракта.

2) Денисов конфликтует с "Локомотивом". С ним могут расторгнуть контракт с выплатой компенсации в размере 750 тысяч евро.

3) Соглашение Фернандеша истекает и он уйдёт на правах свободного агента.

4) Кварацхелия выступает за "железнодорожников" на правах аренды. О выкупе с "Рустави" пока договориться не удаётся.

5) Эдер не входит в планы тренерского штаба, ему ищут новую команду.

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