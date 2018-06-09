Этим летом московский "Локомотив" могут покинуть семь игроков, сообщают российские СМИ.

С высокой долей вероятности из клуба уйдут Тарас Михалик, Виталий Денисов, Неманья Пейчинович и Эдер Маседу.

Также под вопросом будущее в стане "железнодорожников" Ари, Дмитрия Тарасова и Алана Касаева.

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