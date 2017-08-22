"Локомотив" может арендовать форварда "Зенита"

Теги локомотив москвазенит санкт-петербургдмитрий полоз

"Локомотив" может арендовать форварда "Зенита""Локомотив" может арендовать форварда "Зенита" Дмитрия Полоза.

Об этом журналистам рассказал наставник "железнодорожников" Юрий Сёмин.

"Интерес есть в том, чтобы нападающий появился в команде, но как это решится, мне довольно сложно сказать. Пока никакой ясности в этом вопросе нет", - сказал он.

Полоз в новом сезоне сыграл всего два матча, отметившись голевой передачей. 

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