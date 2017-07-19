"Локомотив" может арендовать хавбека "Зенита"

Московский "Локомотив" вступил в борьбу за полузащитника "Зенита" Роберта Мака, сообщают российские СМИ.

"Железнодорожники" хотят арендовать 26-летнего словака с опцией последующего выкупа. Ожидается, что трансфер может состояться до конца июля.

Стоит отметить, что ранее Мак был в шаге от перехода в греческий ПАОК, однако сделка по неизвестным причинам до сих пор официально не закрыта.

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