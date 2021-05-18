"Локомотив" может арендовать "Лужники" на 49 лет
Фото: РБК/Автор неизвестен
Как сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источники. "Локомотив" планирует начать играть в "Лужниках" уже в следующем сезоне.
"Руководство РЖД и "Локомотива" ведут активные переговоры с мэрией Москвы об аренде "Лужников" на 49 лет. При этом клуб хочет начать в "Лужниках" уже следующий сезон", – сообщает источник.
Отмечается, что окончательной договоренности веще еще нет, но вероятность договоренности велика. Стороны обсуждают последние детали.
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