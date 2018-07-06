"Локомотив" может купить игрока ПСЖ



Известный журналист Нобель Арустамян заявил, что "Локомотив" проявляет интерес к польскому полузащитнику ПСЖ Гжегожу Крыховяку.

"Локомотив» – это та команда, которая может удивить трансферами. В частности, клуб рассматривает вариант аренды футболиста сборной Польши и ПСЖ Гжегожа Крыховяка", - сказал Арустамян.

Напомним, что ПСЖ не рассчитывает на 28-летнего Крыховяка и готов с ним расстаться. Также игроком интересуется его бывший клуб "Севилья".

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