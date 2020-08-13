"Локомотив" может купить португальского нападающего
Московский "Локомотив" проявляет интерес к нападающему "Браги" Паулинью, сообщает A Bola.
По сведениям издания, российский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как "Брага" отказывается продавать его дешевле 30 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве отступных. Также форвардом интересуются "Лацио" и "Спортинг".
В минувшем сезоне 27-летний Паулинью провел за "Брагу" 48 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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