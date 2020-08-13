"Локомотив" может купить португальского нападающего

Теги локомотив москвабрагапаулиньютрансферы

"Локомотив" может купить португальского нападающего

Московский "Локомотив" проявляет интерес к нападающему "Браги" Паулинью, сообщает A Bola.

По сведениям издания, российский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как "Брага" отказывается продавать его дешевле 30 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве отступных. Также форвардом интересуются "Лацио" и "Спортинг".

В минувшем сезоне 27-летний Паулинью провел за "Брагу" 48 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Официально: Райкович стал игроком "Локомотива". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Официально: Матюиди перешёл в клуб Бекхэма

Официально: Матюиди перешёл в клуб Бекхэма

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту Порту 28 67
2 Бенфика Бенфика 28 64
3 Брага Брага 28 50
4 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 27 49
5 ФК Фамаликао ФК Фамаликао 28 45
6 Рио Аве Рио Аве 28 44
7 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 28 40
8 Санта-Клара Санта-Клара 28 38
9 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 28 35
10 Боавишта Боавишта 28 35
11 Жил Висенте Жил Висенте 28 33
12 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 28 31
13 Витория Сетубал Витория Сетубал 28 30
14 Белененсиш Белененсиш 27 30
15 КД Тондела КД Тондела 28 29
16 Маритиму Маритиму 28 28
17 Портимоненсе Портимоненсе 28 24
18 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 28 14
Полная таблица

топ-5 тегов