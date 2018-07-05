"Локомотив" может купить Смолова

Теги локомотив москвакраснодарфедор смолов

"Локомотив" может купить Смолова

"Локомотив" проявляет интерес к нападающему "Краснодара" Федору Смолову, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, московский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Краснодарцы оценивают игрока в 12 миллионов евро. Зимой им интересовался "Зенит", но трансфер так и не состоялся.

В минувшем сезоне 28-летний Смолов провел за "Краснодар" 24 матча и забил 14 голов.

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