"Локомотив" может купить вице-чемпиона мира-2018

Московский "Локомотив" ведет переговоры по трансферу хорватского полузащитника флорентийской "Фиорентины" Милана Баделя, сообщает "Чемпионат".

По данным источника, российский клуб имеет хорошие шансы на приобретение футболиста, который на чемпионате мира 2018 года завоевал серебряные медали в составе сборной Хорватии.

Бадель принадлежит "Лацио", а за "Фиорентину" выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне 31-летний хавбек провек провел за флорентицев 21 матч во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с римским клубом действует до лета 2022 года.

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