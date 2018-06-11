"Локомотив" может лишиться президента

Президент "Локомотива" Илья Геркус раздумывает над уходом из клуба.

Как сообщают российские СМИ, у Геркуса конфликт с наставником команды Юрием Семиным. Ранее Геркус заявил, что покупкой футболистов должен заниматься спортивный директор, после чего Семин публично высказал свое несогласие с таким подходом.

По информации источника Геркус обсуждал свой уход с главой РЖД Олегом Белозёровым.

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