"Локомотив" может на длительный срок потерять Антона Миранчука



Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук перенес операцию в связи с переломом пятой плюсневой кости, сообщают российские СМИ.

Сроки восстановления игрока составят несколько месяцев. Таким образом, хавбек пропустит все шесть матчей группового этапа Лиги Чемпионов и вернется в строй только в следующем году.

23-летний Миранчук является воспитанником "Локомотива". В нынешнем сезоне он провел восемь матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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