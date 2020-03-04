"Локомотив" может назначить нового тренера вместо Семина
"Локомотив" намерен назначить на пост главного тренера наставника дочерней команды "Казанки" Ильшата Файзуллина, сообщает Metaratings.
По сведениям источника, кандидатуру Файзуллина лоббируют несколько агентов, которые являются приближенными к генеральному директору клуба Василию Кикнадзе.
Ранее сообщалось, что Кикнадзе уже согласовал уход Семина с руководством РЖД. Контракт 73-летнего специалиста с клубом истекает летом и, по всей видимости, продлен не будет.
Не пропустите: Семин ответил Губерниеву, который обвинил его в нецензурной брани во время матча с "Зенитом". | http://soccernews.ru
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