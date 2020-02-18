"Локомотив" может подписать африканского полузащитника

Конголезский полузащитник "Лечче" Жанелли Имбула может перейти в "Локомотив", сообщает Footmercato.

По сведениям издания, российский клуб ведет переговоры о переходе футболиста в феврале. "Лечче" готов расстаться с ним, так как в этом сезоне он провел всего три матча. Имбула принадлежит "Сток Сити", но англичане готов разорвать с ним контракт.

27-летний Имбула перешел в "Сток Сити" в 2016 году из "Порту" за 24,25 миллионов евро. Сдавался в аренду "Тулузе" и "Райо Вальекано". Ранее играл за "Генгам" и "Марсель". Провел семь матчей за молодежную сборную Франции, но сейчас выступает за сборную Демократической Республики Конго, за которую он сыграл два матча.

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