"Локомотив" может подписать экс-форварда "Интера" и "Вест Хэма"
У московского "Локомотива" появился ещё один вариант усиления атаки, сообщают российские СМИ.
"Железнодорожникам" предложили подписать нападающего "Шанхай СИПГ" Марко Арнаутовича.
Представители австрийца контактировали с "Локомотивом" и обсуждали возможное сотрудничество.
Арнаутович известен по выступлениям за "Твенте", "Интер", "Вердер", "Сток Сити" и "Вест Хэм".
Летом 30-летний форвард перешёл в "Шанхай СИПГ", сыграл 16 матчей, забил 10 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.
Не пропустите: "Торино" отказал "Локомотиву" в трансфере Дзадзы. | http://soccernews.ru
главное
-
"Герта" уволила Клинсманна спустя 2,5 месяца после назначения
-
Французская жара из 2000-ых, новый экзамен для "Интера" и увольнение Сарри: разбираем, что посмотреть посреди недели!
-
Первый тренер Головина: "Деньги от "Монако" зависли в РФС"
-
СМИ: Сёмин летом покинет "Локомотив"
-
"Барселона" выбрала приоритетный вариант усиления атаки
Лента новостей
-
"Уфа" в товарищеском матче проиграла чемпиону Армении, несмотря на привлечение администратора клуба в качестве лайнсмена
-
В ДЮСШ Осинников посчитали письмо "Монако" о выплатах за Головина розыгрышем и не ответили на него
-
Сарри провёл встречу с президентом "Ювентуса"
-
"Ливерпуль" не собирается возвращать Джеррарда в качестве футболиста
-
Васильев: "Чалов готов к переходу в Европу, я бы посоветовал ему Испанию"
-
Дортмундская "Боруссия" хочет заменить Санчо экс-игроком "Зари"
-
1
Рассказов: "В осенней части сезона создавалось ощущение, что меня убивали как могли"
-
Моуринью определил четырёх кандидатов на усиление обороны "Тоттенхэма"
-
"Герта" уволила Клинсманна спустя 2,5 месяца после назначения
-
Панченко не жалеет об уходе из ЦСКА
-
Бывший гендиректор "Монако" Васильев оценил потенциал Головина
-
Ротенберг: "Мне кажется, Кокорин понимает, что "Сочи" - это последний вариант перезагрузить карьеру"
-
Тиньков прокомментировал спонсирование РПЛ "Тинькофф Банком"
-
Французская жара из 2000-ых, новый экзамен для "Интера" и увольнение Сарри: разбираем, что посмотреть посреди недели!
-
"Локомотив" может подписать экс-форварда "Интера" и "Вест Хэма"
-
1
Первый тренер Головина: "Деньги от "Монако" зависли в РФС"
-
1
"Рома" вернёт Мхитаряна в "Арсенал"
-
СМИ: Сёмин летом покинет "Локомотив"
-
Головин высказался о частой смене тренеров в "Монако"
-
2
"Барселона" выбрала приоритетный вариант усиления атаки
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гуанчжоу
|30
|72
|2
|Бейджин Гуоан
|30
|70
|3
|Шанхай Ист Эйшиа
|30
|66
|4
|Цзянсу Шунтиан
|30
|53
|5
|Шандонг Луненг
|30
|51
|6
|Хубеи Люйин
|30
|44
|7
|Тянцзин Теда
|30
|41
|8
|Хенан Цзяние
|30
|41
|9
|Далянь Ифан
|30
|38
|10
|Чонгцинь Лифан
|30
|36
|11
|Хэбэй Чайна Форчун
|30
|33
|12
|Чангша Гинде
|30
|32
|13
|Шанхай Шенхуа
|30
|30
|14
|Tianjin Quanjian
|30
|25
|15
|Шенджен Руби
|30
|21
|16
|Шаанси Чанба
|30
|14