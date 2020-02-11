"Локомотив" может подписать экс-форварда "Интера" и "Вест Хэма"

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"Локомотив" может подписать экс-форварда "Интера" и "Вест Хэма"

У московского "Локомотива" появился ещё один вариант усиления атаки, сообщают российские СМИ.

"Железнодорожникам" предложили подписать нападающего "Шанхай СИПГ" Марко Арнаутовича.

Представители австрийца контактировали с "Локомотивом" и обсуждали возможное сотрудничество.

Арнаутович известен по выступлениям за "Твенте", "Интер", "Вердер", "Сток Сити" и "Вест Хэм".

Летом 30-летний форвард перешёл в "Шанхай СИПГ", сыграл 16 матчей, забил 10 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

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