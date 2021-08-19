"Локомотив" может подписать французского таланта из "Кана"
Фото: инстаграм Бека-Бека/Автор неизвестен
Московский "Локомотив" близок к подписанию 20-летнего хавбека "Кана" Алексиса Бека-Бека, сообщает журналист Марк Мешенуа.
По информации источника, "железнодорожникам" трансфер обойдется в 7 миллионов евро с учетом бонусов. Молодой полузащитник заключит контракт с "Локомотивом" сроком на пять лет.
В прошедшем сезоне Лиги 2 Бека-Бека сыграл 25 матчей, в которых забил 1 гол.
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