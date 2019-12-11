"Локомотив" может подписать хавбека сборной Казахстана
"Локомотив" проявляет интерес к полузащитнику казахстанского "Кайрата" Бауржану Исламхану, сообщается в Telegram-канале журналиста Айдына Кожахмета.
"У Исламхана закончился контракт с алматинцами, но было джентельменское соглашение с Кайратом Боранбаевым (владелец "Кайрата". - Прим. Soccernews): если у него будет вариант, он сообщит о нем хозяину алматинского клуба. И если получит «благословение» от Кайрата Советаевича, то подпишет соглашение с новой командой.
Ладно, не буду томить вас и сообщаю о потенциальном месте работе Бауржана. Итак, он имеет предложение от московского "Локомотива". И, скорее всего, согласится на него», – написал Кожахмет.
26-летний Исламхан выступает за "Кайрат" с 2014 года. Всего он провел за клуб 197 матчей во всех турнирах, в которых забил 56 голов и отдал 56 результативных передач. В сезоне-2013/14 хавбек числился в составе "Кубани", но не провел ни одного матча в Российской Премьер-Лиге.
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