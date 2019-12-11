"Локомотив" может подписать хавбека сборной Казахстана

Теги локомотив москвакайраттрансферыбауржан исламхан

"Локомотив" может подписать хавбека сборной Казахстана

"Локомотив" проявляет интерес к полузащитнику казахстанского "Кайрата" Бауржану Исламхану, сообщается в Telegram-канале журналиста Айдына Кожахмета.

"У Исламхана закончился контракт с алматинцами, но было джентельменское соглашение с Кайратом Боранбаевым (владелец "Кайрата". - Прим. Soccernews): если у него будет вариант, он сообщит о нем хозяину алматинского клуба. И если получит «благословение» от Кайрата Советаевича, то подпишет соглашение с новой командой.

Ладно, не буду томить вас и сообщаю о потенциальном месте работе Бауржана. Итак, он имеет предложение от московского "Локомотива". И, скорее всего, согласится на него», – написал Кожахмет.

26-летний Исламхан выступает за "Кайрат" с 2014 года. Всего он провел за клуб 197 матчей во всех турнирах, в которых забил 56 голов и отдал 56 результативных передач. В сезоне-2013/14 хавбек числился в составе "Кубани", но не провел ни одного матча в Российской Премьер-Лиге.

Не пропустите: Сычёв объявил о завершении карьеры. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Гаттузо возглавил "Наполи"

Гаттузо возглавил "Наполи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов