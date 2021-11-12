"Локомотив" может подписать молодого защитника "Шахтера"

Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен

Московский "Локомотив" близок к подписанию украинского защитника "Шахтера" Марка Мампасси, сообщает "Чемпионат" со ссылкой но источник, близкий к донецкому клубу.

В данный момент 18-летний футболист играет за "Мариуполь" на правах аренды.

"Стороны близки к заключению сделки. Трансфер в ближайшее время должен быть оформлен.

Предполагается, что игрок уже зимой присоединится к "Локомотиву" на сборах", – заявил источник.

В нынешнем сезоне Мампасси сыграл 12 матчей во всех турнирах, в которых отдал один ассист.

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