"Локомотив" может подписать молодого защитника "Шахтера"
Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен
Московский "Локомотив" близок к подписанию украинского защитника "Шахтера" Марка Мампасси, сообщает "Чемпионат" со ссылкой но источник, близкий к донецкому клубу.
В данный момент 18-летний футболист играет за "Мариуполь" на правах аренды.
"Стороны близки к заключению сделки. Трансфер в ближайшее время должен быть оформлен.
Предполагается, что игрок уже зимой присоединится к "Локомотиву" на сборах", – заявил источник.
В нынешнем сезоне Мампасси сыграл 12 матчей во всех турнирах, в которых отдал один ассист.
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