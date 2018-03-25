"Локомотив" может подписать немецкого хавбека

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"Локомотив" может подписать немецкого хавбека

"Локомотив" проявляет интерес к полузащитнику "Гамбурга" Льюису Холтби, сообщает Hamburger Morgenpost.

По сведениям издания, "железнодорожники" могут подписать футболиста летом, когда у него завершится контракт с немцами. В этом случае хавбек достанется "Локо" бесплатно.

В этом сезоне 27-летний Холтби провел за "Гамбург" 9 матчей и забил 1 гол. 

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