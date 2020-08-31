"Локомотив" может подписать сенегальского форварда
Московский "Локомотив" нацелился на нападающего Бая Умара Ниассе, сообщает "Чемпионат".
По информации источника, "железнодорожники" изучают возможность подписания 30-летнего футболиста, который уже выступал за клуб с 2014 по 2015 год.
Сенегальский форвард может достаться "Локо" бесплатно, поскольку является свободным агентом после истечения контракта с "Эвертоном".
В своё время Ниассе был одним из лидеров столичной команды, в его активе 19 голов и 14 ассистов в 42 матчах.
Не пропустите: "Локомотив" нацелился на форварда "Сельты". | http://soccernews.ru
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