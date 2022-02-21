"Локомотив" может подписать шведского хавбек "Хаммарбю"

Фото: инстаграм Сведберга\Автор неизвестен

18-летний шведский хавбек "Хаммарбю" Виллот Сведберг может перейти в российский топ-клуб, сообщает издание aftonbladet.se.

По информации источника, московский "Локомотив" уже сделал предложение о трансфере игрока и намерен как можно быстрее завершить эту сделку.

Отмечается, что "Хаммарбю" еще не принял окончательного решения о будущем Сведберга. Соглашение полузащитника с клубом рассчитано до 2024 года.

В своей взрослой карьере Виллот сыграл 24 матча, в которых забил три гола.

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