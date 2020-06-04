"Локомотив" может подписать воспитанника "Спартака"
Московский "Локомотив" проявляет интерес к российскому вратарю "Сьона" Антону Митрюшкину, сообщает Metaratings.
По сведениям источника, швейцарский клуб испытывает серьезные финансовые проблемы, поэтому готов расстаться с футболистом. "Локомотив" рассматривает кандидатуру Митрюшкина в качестве дублера основного вратаря Маринато Гильерме. Впрочем, проблемой для трансфера может стать физическое состояние Митрюшкина, который несколько раз получал серьезные травмы.
24-летний Митрюшкин является воспитанником "Спартака". В "Сьон" он перешел в 2016 года. Всего в составе швейцарского клуба он провел 76 матчей во всех турнирах и пропустил 127 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Арсенал Тула
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|Спартак Москва
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|28
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|Уфа
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|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
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|12
|Сочи
|22
|24
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|Рубин
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|Ахмат
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