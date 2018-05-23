"Локомотив" может подписать защитника "Барселоны"

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"Локомотив" может подписать защитника "Барселоны"

"Локомотив" может подписать защитника "Барселоны" Алеиша Видаля, сообщают российские СМИ.

Эту информацию подтвердил агент футболиста Давид Гарсия. На соответствующий вопрос он ответил: "Это возможно".

Ранее стало известно, что "Барселона" готова продать Видаля за семь-восемь миллионов евро.

Не пропустите: "Локомотив" вступает в борьбу за нападающего "Шахтера". | http://soccernews.ru

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