"Локомотив" может подписать защитника "Барселоны" Алеиша Видаля, сообщают российские СМИ.

Эту информацию подтвердил агент футболиста Давид Гарсия. На соответствующий вопрос он ответил: "Это возможно".

Ранее стало известно, что "Барселона" готова продать Видаля за семь-восемь миллионов евро.

Не пропустите: "Локомотив" вступает в борьбу за нападающего "Шахтера". | http://soccernews.ru