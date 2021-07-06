"Локомотив" может подписать защитника из Южной Америки

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"Локомотив" может подписать защитника из Южной Америки

Фото: инстаграм Луиса Абрама/Автор неизвестен

Московский "Локомотив" проявляет  интерес к перуанскому защитнику Луису Абраму, сообщает сайт Transfermarkt.

По сведениям источника, российский клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста в летнее трансферное окно. Абрам в настоящее время является свободным агентом, поэтому может достаться "железнодорожникам бесплатно.

25-летний Абрам ранее выступал за "Спортинг Кристал" и "Велес Сарсфилд". За сборную Перу сыграл 28 матчей и забил один гол.

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