"Локомотив" может подписать звезду "Крыльев"

Фото: инстаграм "Крыльев Советов"/Автор неизвестен

Руководство московского "Локомотива" контактировало с представителями "Крыльев Советов" по поводу возможного трансфера форварда Ивана Сергеева.

Как сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. "железнодорожники" делали запрос об условиях возможного трансфера 26-летнего нападающего,

По информации источника, "Локомотив" думает над подписание Сергеева.

В нынешнем сезоне Сергеев сыграл 18 матчей в РПЛ, в которых забил 6 голов, а также отдал четыре результативные передачи.

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