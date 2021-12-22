"Локомотив" может подписать звезду "Крыльев"
Фото: инстаграм "Крыльев Советов"/Автор неизвестен
Руководство московского "Локомотива" контактировало с представителями "Крыльев Советов" по поводу возможного трансфера форварда Ивана Сергеева.
Как сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. "железнодорожники" делали запрос об условиях возможного трансфера 26-летнего нападающего,
По информации источника, "Локомотив" думает над подписание Сергеева.
В нынешнем сезоне Сергеев сыграл 18 матчей в РПЛ, в которых забил 6 голов, а также отдал четыре результативные передачи.
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