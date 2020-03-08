"Локомотив" может потерять Мариу летом
Московский "Локомотив" не готов платить требуемую сумму за португальского полузащитника миланского "Интера" Жоау Мариу, который в данный момент выступает за российский клуб на правах аренды, сообщает Inter News.
По сведениям источника, итальянцы оценивают игрока в 18 миллионов евро. "Железнодорожники" просят снизить цену или продлить арендное соглашение футболиста еще на год.
Главный тренер "Интера" Антонио Конте не рассчитывает на Мариу, поэтому клуб постарается продать игрока. Интерес к нему проявляет "Бетис".
В нынешнем сезоне 27-летний Мариу провел за "Локомотив" 13 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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