Московский "Локомотив" может потерять своего защитника Тараса Михалика, информирует SportArena.

По сведениям источника, 34-летний бек выразил желание досрочно разорвать контракт со своим клубом, срок действия которого истекает летом следующего года, и сменить команду. Ожидается, что украинец продолжит свою карьеру в США или Канаде.

В нынешнем сезоне Михалик забил 1 гол в 12 матчах за "Локомотив".

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