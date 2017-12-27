"Локомотив" может потерять своего защитника
Московский "Локомотив" может потерять своего защитника Тараса Михалика, информирует SportArena.
По сведениям источника, 34-летний бек выразил желание досрочно разорвать контракт со своим клубом, срок действия которого истекает летом следующего года, и сменить команду. Ожидается, что украинец продолжит свою карьеру в США или Канаде.
В нынешнем сезоне Михалик забил 1 гол в 12 матчах за "Локомотив".
Не пропустите: топ-10 главных итогов 2017 года. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Дерби Лондона: "Арсеналу" предстоит тяжелый выезд в гости к "Кристал Пэлас"
-
"Милан" обыграл "Интер" и вышел в полуфинал Кубка Италии
-
Гол Стерлинга позволил "Манчестер Сити" одержать 18-ю кряду победу в Премьер-лиге
-
Официально: "Ливерпуль" подписал первого зимнего новичка стоимостью 85 миллионов евро
-
Вот так бы выглядела сегодняшняя "Рома", не продавай она своих лидеров
Лента новостей
-
"Манчестер Сити" повторил рекорд "Челси"
-
Гаттузо: "Победа над "Интером" стала глотком свежего воздуха"
-
"Арсенал" готов помочь Эбуэ
-
Компани снова угодил в лазарет
-
Спаллетти прокомментировал поражение от "Милана"
-
Ширер прогнозирует вылет "Ньюкасла" из АПЛ
-
Ключевой хавбек "Селтика" не сыграет с "Зенитом"
-
"Эвертон" согласовал трансфер турецкого форварда
-
Гвардиола поделился мнением о календаре январских матчей
-
"Тоттенхэм" намерен увеличить зарплату Кейна, чтобы он остался в клубе
-
Стерлинг: "В этом сезоне я играю эффективнее всего"
-
Клопп прокомментировал недовольство Салаха заменой в матче с "Суонси"
-
"Реал" недоволен игрой двух своих футболистов
-
"Манчестер Юнайтед" хочет сохранить Феллаини
-
Топ-10 матчей 2017 года
-
Реднапп высказался о трансфере ван Дейка в "Ливерпуль"
-
Санчес находится в Париже
-
Гвардиола назвал фаворита Лиги Чемпионов
-
Месси советует "Барселоне" приобрести сына Клюйверта
-
Монтелла в ближайшее время возглавит "Севилью"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12