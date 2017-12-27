"Локомотив" может потерять своего защитника

Теги локомотив москватарас михалик

"Локомотив" может потерять своего защитникаМосковский "Локомотив" может потерять своего защитника Тараса Михалика, информирует SportArena.

По сведениям источника, 34-летний бек выразил желание досрочно разорвать контракт со своим клубом, срок действия которого истекает летом следующего года, и сменить команду. Ожидается, что украинец продолжит свою карьеру в США или Канаде.

В нынешнем сезоне Михалик забил 1 гол в 12 матчах за "Локомотив".

Не пропустите: топ-10 главных итогов 2017 года. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Топ-10 матчей 2017 года

Топ-10 матчей 2017 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов