"Локомотив" может потерять Зе Луиша на более длительный срок
Операция кабовердского нападающего московского "Локомотива" Зе Луиша отложена, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.
По сведениям источника, форвард заразился коронавирусом, поэтому оперировать его нельзя. Болезнь у Зе Луиша протекает бессимптомно, но операция отложена минимум на две недели. Таким образом, футболист может не успеть восстановиться к первому тренировочному сбору "Локомотива" перед возобновлением сезона.
В нынешнем сезоне 29-летний Зе Луиш провел за "Локомотив" 12 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Зе Луиш признан лучшим игроком "Локомотива" в ноябре. | http://soccernews.ru
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