"Локомотив" может пригласить Люсьена Фавра
Бывший наставник дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр входит в число кандидатов на пост главного тренера "Локомотива".
По информации TodoFichajes, вариант с назначением швейцарца лоббирует руководитель отдела спорта и развития "железнодорожников" Ральф Рангник.
Сообщается, что переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии.
Фавр в декабре прошлого года был уволен из дортмундской "Боруссии" и с тех пор остаётся без команды.
"Локомотив" ищет замену Марко Николичу, которого отправили в отставку во вторник.
Не пропустите: Агент Миранчуков отреагировал на отставку Николича из "Локомотива". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Леванте" назначил нового тренера
-
Названы финансовые траты Катара на подготовку к ЧМ-2022
-
Ферран Торрес догнал Луиса Энрике по голам за сборную Испании
-
"Локомотив" может пригласить Люсьена Фавра
-
"Аякс" потерял до конца сезона главного ветерана команды
-
Вратарь "Локомотива" Гильерме рассказал, где собирается завершить карьеру
-
"Ювентус" открыт для предложений по Рэмзи
-
Топ-клуб АПЛ включился в борьбу за Влаховича
-
Кьеза раскритиковал судейство Карасёва после поражения в полуфинале Лиги Наций
-
В АПЛ вспыхнул новый скандал с подозрением в сексуальном насилии
-
"Милан" близок к подписанию хавбека "Реала"
-
Главные новости дня: 6 октября
-
Хабиб поддержал Зинченко на фоне критики из-за совместного фото
-
Луис Энрике высказался о выходе в финал Лиги Наций
-
Манчини прокомментировал поражение от Испании
-
"Боруссия" готова почти в два раза увеличить зарплату Холанда
-
Италия прервала рекордную серию из 37 матчей без поражений
-
Агент Зинченко отреагировал на критику игрока из-за фото с Хабибом
-
Глебов рассказал, как Карпин вызвал его в сборную
-
У "Ньюкасла" может смениться владелец