"Локомотив" может пригласить Люсьена Фавра

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"Локомотив" может пригласить Люсьена Фавра

Фото инстаграм lucienfavre_fp

Бывший наставник дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр входит в число кандидатов на пост главного тренера "Локомотива".

По информации TodoFichajes, вариант с назначением швейцарца лоббирует руководитель отдела спорта и развития "железнодорожников" Ральф Рангник.

Сообщается, что переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии.

Фавр в декабре прошлого года был уволен из дортмундской "Боруссии" и с тех пор остаётся без команды.

"Локомотив" ищет замену Марко Николичу, которого отправили в отставку во вторник.

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