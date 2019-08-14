"Локомотив" может пригласить Венгера на пост главного тренера

Теги локомотив москваарсен венгер

"Локомотив" может пригласить Венгера на пост главного тренера

"Локомотив" проявляет интерес к французскому тренеру Арсену Венгеру, сообщает Soccer Link.

По сведениям издания, российский клуб предложил французу пост главного тренера со следующего сезона. В данный момент Венгер работает в департаменте развития ФИФА и ранее отказался возглавить "Баварию".

Последним клубом 69-летнего Венгера был "Арсенал", который он тренировал с 1996 по 2018 годы. Под руководством Венгера "канониры" трижды становились чемпионами Англии, а также доходили до финалов Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Напомним, что последние три года "Локомотив" возглавляет Юрий Семин.

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